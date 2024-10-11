Ни одна ветка на яблоне не вымерзнет: осенью мульчируем приствольные круги правильно

Удалите все сорняки, остатки растений и мусор из приствольного круга. Прорыхлите почву мотыгой — это улучшит ее структуру и облегчит доступ воды и воздуха к корням. Мульчу уложите толщиной 5-10 см. Она не должна соприкасаться с основанием ствола деревьев.