tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 13:52

Published 11 октября, 13:52

Modified 11 октября, 13:54

Updated 11 октября, 13:54

Ни одна ветка на яблоне не вымерзнет: осенью мульчируем приствольные круги правильно

Ни одна ветка на яблоне не вымерзнет: осенью мульчируем приствольные круги правильно

11 октября 2024, 13:52
Фото: Photo by Anna Zakharova on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Мульчирование приствольных кругов значительно увеличивает шансы на безопасную зимовку деревьев и способствует их здоровому росту в будущем.

Когда нужно мульчировать приствольные круги плодовых деревьев и кустарников

Делать это нужно с наступлением первых заморозков, когда почва начинает подмерзать.

Это уменьшит риск заселения мульчи вредителями. Ведь все зимующие насекомые уже найдут себе убежище до холодов, — пишет автор канала «Энциклопедия садовода-огородника».

А вот подготовить материал для мульчирования можно заранее. Хранит его необходимо в прохладном месте.

Старую смородину режу осенью под ноль и урожаю не нарадуюсь: ягоды крупные и сладкие
Узнать подробнее

Чем мульчировать приствольные круги

  • Сено и солома. Эти материалы являются отличными изоляторами тепла. Они хорошо удерживают влагу, а также постепенно разлагаются, обогащая почву полезными веществами. Однако при использовании сена необходимо быть осторожным, чтобы в нем не было семян сорняков.
  • Кора деревьев. Мелко настроганная кора — отличный вариант для мульчирования. Она эффективно предотвращает образование корки на поверхности почвы и способствует сохранению влаги. Кроме того, кора медленно разлагается, улучшая структуру почвы.
  • Опилки. Стружки хорошо удерживают тепло и влагу, однако их стоит использовать с осторожностью, так как они могут довольно сильно снижать уровень доступного азота в почве из-за разложения. Лучше смешивать их с другими органическими материалами, а также использовать перепревшие опилки, которые лежали не менее четырех лет.
Режьте, не жалейте: как обрезать крыжовник осенью и подготовить куст к зиме
Узнать подробнее
  • Слой листьев. Опавшие листья — это доступный и натуральный материал, который можно использовать в качестве мульчи. Листья создают хорошую изоляцию и постепенно разлагаются, улучшая структуру почвы.
  • Зеленая мульча. Если у вас есть возможность, вы можете использовать скошенные травы или другие зеленые растительные остатки. Зеленая мульча быстро разлагается, но ее нужно использовать с осторожностью, чтобы избежать гниения и образования неприятного запаха.

Как мульчировать приствольные круги деревьев

Удалите все сорняки, остатки растений и мусор из приствольного круга. Прорыхлите почву мотыгой — это улучшит ее структуру и облегчит доступ воды и воздуха к корням. Мульчу уложите толщиной 5-10 см. Она не должна соприкасаться с основанием ствола деревьев.

От ствола нужно отступить не менее 10 см. Ведь мульча необходима для защиты корней. Ствол же может начать преть и гнить, т. к. органика при перегнивании выделяет много тепла, — советует автор канала «Энциклопедия садовода-огородника».

Утрамбовывать мульчу нельзя: корни должны дышать. Зимой мульча защитит ваши плодовые деревья и кустарники от вымерзания и гибели. Весной, с наступлением первых теплых дней, растительные остатки нужны выгрести из-под деревьев, чтобы почва как следует прогревалась естественным образом.

Ранее эксперты рассказали, как правильно заготовить лапник для укрытия растений на зиму.

Наливные яблочки будут на столе каждый год: как правильно обрезать яблоню в октябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Солнечные ожоги дереву не страшны: как и зачем дачники белят деревья осеньюГазон порадует густой изумрудной зеленью: как подготовить его к зимеЧто нельзя делать с розами осенью: эти ошибки приведут к гибели растения в морозы
#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Зима#Деревья#Осень#Дача#Уход#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика