Ни одна ветка на яблоне не вымерзнет: осенью мульчируем приствольные круги правильно

Posted 11 октября, 13:52
Published 11 октября, 13:52
Modified 11 октября, 13:54
Updated 11 октября, 13:54
Делать это нужно с наступлением первых заморозков, когда почва начинает подмерзать.
Это уменьшит риск заселения мульчи вредителями. Ведь все зимующие насекомые уже найдут себе убежище до холодов, — пишет автор канала «Энциклопедия садовода-огородника».
А вот подготовить материал для мульчирования можно заранее. Хранит его необходимо в прохладном месте.
Удалите все сорняки, остатки растений и мусор из приствольного круга. Прорыхлите почву мотыгой — это улучшит ее структуру и облегчит доступ воды и воздуха к корням. Мульчу уложите толщиной 5-10 см. Она не должна соприкасаться с основанием ствола деревьев.
От ствола нужно отступить не менее 10 см. Ведь мульча необходима для защиты корней. Ствол же может начать преть и гнить, т. к. органика при перегнивании выделяет много тепла, — советует автор канала «Энциклопедия садовода-огородника».
Утрамбовывать мульчу нельзя: корни должны дышать. Зимой мульча защитит ваши плодовые деревья и кустарники от вымерзания и гибели. Весной, с наступлением первых теплых дней, растительные остатки нужны выгрести из-под деревьев, чтобы почва как следует прогревалась естественным образом.
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