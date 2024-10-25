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Posted 25 октября, 11:01

Published 25 октября, 11:01

Modified 25 октября, 11:03

Updated 25 октября, 11:03

Повар Юлия Архипова поделилась секретами приготовления вкусной жареной картошки

Почему вместо хрустящей жареной картошки выходит пюре: эксперт назвала главные ошибки

25 октября 2024, 11:01
Фото: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Повар Юлия Архипова поделилась секретами приготовления вкусной жареной картошки

Сюжет
Дом и сад
Жарка картофеля кажется простой задача, но так ли это на самом деле? На самом деле в процессе многие люди допускают серьезные ошибки, которые приводят к плачевным результатам. Вот главные из них.

Неправильный выбор картофеля

Для жарки лучше всего подходят сорта с высокой крахмалистостью, которые дают хорошую корочку. Например, можно использовать сорта картофеля «Руссет», «Венета», «Жуковский», «Невский», «Ред Скарлет» и «Лада».

Перегрузка сковороды

Слишком большое количество картошки в сковороде приводит к тому, что кусочки начинают вариться, а не жариться. Рекомендуется жарить картофель порционно, чтобы обеспечить равномерное прогревание.

Многим хочется приготовить побольше картошки, чтобы сразу угостить всех членов семьи. Но такой картофель будет далек от идеала. Вкусное и качественное блюдо можно приготовить только в том случае, если вы выкладываете один слой картошки, — отмечает повар Юлия Архипова, эксперт портала «Белновости».
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Использование неправильного масла

Некоторые масла имеют низкую температуру дымления и начинают гореть, выделяя неприятный запах и вредные вещества. Лучше использовать растительные масла с высокой температурой дымления — например, подсолнечное или оливковое.

Нехватка времени для прогрева масла и низкая температура

Если масло недостаточно разогрето, картофель впитает его и станет жирным. Важно дождаться, пока масло раскалится до нужной температуры. Также нужно поддерживать правильную температуру. Если огонь слишком сильный, картофель может подгорать снаружи, оставаясь сырым внутри. Если огонь слишком слабый, картофель будет готовиться слишком долго и станет мягким.

Неправильное использование соли и отсутствие приправ

Картофель нужно подсолить только в конце жарки, чтобы избежать выделения влаги, что помогает ему получить хрустящую корочку.

Самая главная задача состоит в том, чтобы не ввести соль раньше времени. Поэтому добавляйте ее буквально за несколько минут до того, как планируете выключить плиту, — советует Юлия Архипова.

Использование специй, таких как перец, паприка или чеснок, придаст дополнительный вкус.

Фото: Photo by Elizabeth Jamieson on Unsplash

Неправильная форма нарезки

Размер и форма нарезанных кусочков могут сильно повлиять на время готовки и текстуру. Лучше всего нарезать картофель на равные по размеру кусочки для равномерного приготовления.

Добавление воды

Некоторые ошибочно добавляют воду в сковороду, чтобы ускорить приготовление. Это приводит к потере хрустящей корочки и превращает жарку в варку.

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Источник: belnovosti.by.

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