Почему вместо хрустящей жареной картошки выходит пюре: эксперт назвала главные ошибки

Повар Юлия Архипова поделилась секретами приготовления вкусной жареной картошки

Сюжет Дом и сад

Неправильный выбор картофеля Перегрузка сковороды Использование неправильного масла Нехватка времени для прогрева масла и низкая температура Неправильное использование соли и отсутствие приправ Неправильная форма нарезки Добавление воды

Жарка картофеля кажется простой задача, но так ли это на самом деле? На самом деле в процессе многие люди допускают серьезные ошибки, которые приводят к плачевным результатам. Вот главные из них.