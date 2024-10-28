Квашеная капуста будет хрустящей и хорошо сохранится: рецепт со всеми тонкостями

Выберите свежий и плотный кочан без повреждений. Удалите верхние листья и нашинкуйте капусту тонкими полосками — нож должен быть хорошо заточен. Очистите морковь и натрите на крупной терке. В глубокой емкости смешайте нарезанную капусту с морковью. Посыпьте капусту и морковь солью, перемешайте капусту вручную, тщательно втирая соль, чтобы капуста дала как можно больше сока.



Положите черный перец горошком и лавровый лист, а также очищенный и порезанный чеснок. Переложите капусту в чистую банку или другую емкость для квашения и как следует утрамбуйте ее. Масса должна быть полностью покрыта соком. Если его недостаточно, добавьте немного чистой воды с солью. Накройте капусту чистой марлей или крышкой, но не плотно, чтобы оставался доступ кислорода.