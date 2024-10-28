Квашеная капуста будет хрустящей и хорошо сохранится: рецепт со всеми тонкостями

Posted 28 октября, 13:37
Published 28 октября, 13:37
Modified 28 октября, 13:39
Updated 28 октября, 13:39
Для заквашивания белокочанной капусты идеально подойдут следующие сорта:
Вот какие ингредиенты нам потребуются:
Выберите свежий и плотный кочан без повреждений. Удалите верхние листья и нашинкуйте капусту тонкими полосками — нож должен быть хорошо заточен. Очистите морковь и натрите на крупной терке. В глубокой емкости смешайте нарезанную капусту с морковью. Посыпьте капусту и морковь солью, перемешайте капусту вручную, тщательно втирая соль, чтобы капуста дала как можно больше сока.
Положите черный перец горошком и лавровый лист, а также очищенный и порезанный чеснок. Переложите капусту в чистую банку или другую емкость для квашения и как следует утрамбуйте ее. Масса должна быть полностью покрыта соком. Если его недостаточно, добавьте немного чистой воды с солью. Накройте капусту чистой марлей или крышкой, но не плотно, чтобы оставался доступ кислорода.
Капуста должна настаиваться при комнатной температуре 3-7 дней. Чем выше температура в помещении, тем быстрее будет идти процесс ферментации — некоторые хозяйки даже ставят банку с капустой к батарее. Каждый день проверяйте уровень сока.
Если капуста выделила слишком много сока, часть можно слить. Но рассол должен обязательно полностью покрывать слой капусты, иначе наверху она потемнеет и испортится, — советуют эксперты портала «Еда».
Если в процессе настаивания на поверхности появляется пена, а капуста начинает бродить — не пугайтесь, это естественный процесс. Главное — каждый день контролируйте уровень сока и прокалывайте ее до дна, чтобы капуста квасилась равномерно.
Когда капуста достигнет желаемого вкуса и кислоты (обычно через 5-7 дней), слейте сок, переложите ее в банку для хранения и поставьте еще на пару дней в холодильник. Через пару дней ее можно будет есть.
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Источник: eda.ru.