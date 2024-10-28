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Posted 28 октября, 13:37

Published 28 октября, 13:37

Modified 28 октября, 13:39

Updated 28 октября, 13:39

Квашеная капуста будет хрустящей и хорошо сохранится: рецепт со всеми тонкостями

Квашеная капуста будет хрустящей и хорошо сохранится: рецепт со всеми тонкостями

28 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
В октябре хозяйки традиционно готовят квашеную капусту. При всей кажущейся несложности процесса приготовить по-настоящему вкусное блюдо достаточно сложно. Предлагаем вам беспроигрышный рецепт и рассказываем о некоторых тонкостях процесса.

Для заквашивания белокочанной капусты идеально подойдут следующие сорта:

  • «Аметист». Кочаны этого сорта большие, с плотной структурой и хорошими вкусовыми качествами. Капуста прекрасно сохраняет свою текстуру и вкус даже после ферментации.
  • «Слава 1305». Сорт устойчив к вредителям и болезням, дает крупные, плотные кочаны, которые отлично подходят для закваски. Капуста «Слава» обладает высоким содержанием сахаров, что способствует качественному процессу ферментации.
  • «Московская поздняя». Позднеспелый сорт, который имеет большие, плотные кочаны. Он хорошо хранится и долго остается свежим, что делает его отличным вариантом для заквашивания.
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Вот какие ингредиенты нам потребуются:

  • капуста — 2-3 кг;
  • морковь — 1-2 штуки;
  • крупная поваренная соль (йодированную брать нельзя!) — 2-3 ст. ложки на 1 кг капусты;
  • черный перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — по желанию;
  • чеснок — 1-2 зубчика (для более острой капусты).

Выберите свежий и плотный кочан без повреждений. Удалите верхние листья и нашинкуйте капусту тонкими полосками — нож должен быть хорошо заточен. Очистите морковь и натрите на крупной терке. В глубокой емкости смешайте нарезанную капусту с морковью. Посыпьте капусту и морковь солью, перемешайте капусту вручную, тщательно втирая соль, чтобы капуста дала как можно больше сока.

Положите черный перец горошком и лавровый лист, а также очищенный и порезанный чеснок. Переложите капусту в чистую банку или другую емкость для квашения и как следует утрамбуйте ее. Масса должна быть полностью покрыта соком. Если его недостаточно, добавьте немного чистой воды с солью. Накройте капусту чистой марлей или крышкой, но не плотно, чтобы оставался доступ кислорода.

Фото: Photo by Some Tale on Unsplash

Капуста должна настаиваться при комнатной температуре 3-7 дней. Чем выше температура в помещении, тем быстрее будет идти процесс ферментации — некоторые хозяйки даже ставят банку с капустой к батарее. Каждый день проверяйте уровень сока.

Если капуста выделила слишком много сока, часть можно слить. Но рассол должен обязательно полностью покрывать слой капусты, иначе наверху она потемнеет и испортится, — советуют эксперты портала «Еда».

Если в процессе настаивания на поверхности появляется пена, а капуста начинает бродить — не пугайтесь, это естественный процесс. Главное — каждый день контролируйте уровень сока и прокалывайте ее до дна, чтобы капуста квасилась равномерно.

Когда капуста достигнет желаемого вкуса и кислоты (обычно через 5-7 дней), слейте сок, переложите ее в банку для хранения и поставьте еще на пару дней в холодильник. Через пару дней ее можно будет есть.

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Источник: eda.ru.

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