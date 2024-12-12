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Posted 12 декабря, 15:05

Published 12 декабря, 15:05

Modified 12 декабря, 15:07

Updated 12 декабря, 15:07

Поместили в шкаф это пахучее средство — вылетела туча моли: о дырках в одежде забыли

Поместили в шкаф это пахучее средство — вылетела туча моли: о дырках в одежде забыли

12 декабря 2024, 15:05
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Моль, это маленькое невзрачное насекомое, может свести с ума любого хозяина. Они, как ворчливые соседи, внезапно появляются и устраивают беспорядок в нашем уютном гнездышке. Однако есть пахучее средство, которое отлично справляется с проблемой.

Эти создания предпочитают прятаться в темных, забытых уголках, питаясь натуральными волокнами и остатками пищи. Интересно, что они вовсе не воруют еду из наших столов, а целятся именно на наши шкафы и комоды.

Моль обожает влажные и теплые места, где легко спрятаться. Это значит, что если у вас в квартире иногда бывает сыро или пыльно, шансы увидеть у себя моль значительно возрастают. Остатки еды, натуральная шерстяная одежда и старые ковры — идеальное меню для этих вредителей.

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Можно взяться за химические аэрозоли и забрызгать одежду в шкафу в надежде, что моль погибнет. Однако есть более изящные способы справиться с проблемой.

  • Апельсиновые корки. Они содержат лимонную кислоту и эфирные масла, которые обладают неприятным для моли запахом. Также корки обладают антисептическими свойствами, что помогает предотвратить появление вредителей.
  • Лаванда. Этот аромат является естественным репеллентом для моли и других насекомых. Запах лаванды помогает отпугивать их и создает приятную атмосферу в вашем доме.
Моль не переносит резкий цитрусовый запах апельсинаМоль не переносит резкий цитрусовый запах апельсина
Моль не переносит резкий цитрусовый запах апельсина. Фото: 1MI

Сначала очистите апельсин, сняв корки. Можно использовать свежие либо высушить их на солнце или в духовке, чтобы они дольше сохранялись. После этого нарежьте корки на небольшие кусочки, чтобы высвободить эфирные масла. Смешайте их с сушеной лавандой.

Для этого используйте не более одной части лаванды на три части корок: это поможет сбалансировать запах и увеличить эффективность. Поместите полученную смесь в маленькие мешочки из натуральной ткани (например, из хлопка или льна). Закрепите их, чтобы содержимое не высыпалось, а затем разложите мешочки в шкафах, комодах, обувных коробках и других местах хранения одежды. Это создаст естественный барьер для моли, насекомые не будут откладывать яйца или гнездиться в ваших вещах.

Обновляйте пахучий отпугиватель каждые 2-3 месяца, так как аромат со временем теряется. Вы можете заменять корки или добавлять свежую лаванду.

Ранее эксперты рассказали, как просто и своими руками заделать дырку в линолеуме.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Одежда#Насекомые#Хозяйство#Шкаф#Дом и сад#КЦ#Моль#Апельсиновые корки#Лаванда#Отпугиватель для моли#Защита от моли
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