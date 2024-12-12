Поместили в шкаф это пахучее средство — вылетела туча моли: о дырках в одежде забыли

Для этого используйте не более одной части лаванды на три части корок: это поможет сбалансировать запах и увеличить эффективность. Поместите полученную смесь в маленькие мешочки из натуральной ткани (например, из хлопка или льна). Закрепите их, чтобы содержимое не высыпалось, а затем разложите мешочки в шкафах, комодах, обувных коробках и других местах хранения одежды. Это создаст естественный барьер для моли, насекомые не будут откладывать яйца или гнездиться в ваших вещах.