Поместили в шкаф это пахучее средство — вылетела туча моли: о дырках в одежде забыли

Posted 12 декабря, 15:05
Published 12 декабря, 15:05
Modified 12 декабря, 15:07
Updated 12 декабря, 15:07
Эти создания предпочитают прятаться в темных, забытых уголках, питаясь натуральными волокнами и остатками пищи. Интересно, что они вовсе не воруют еду из наших столов, а целятся именно на наши шкафы и комоды.
Моль обожает влажные и теплые места, где легко спрятаться. Это значит, что если у вас в квартире иногда бывает сыро или пыльно, шансы увидеть у себя моль значительно возрастают. Остатки еды, натуральная шерстяная одежда и старые ковры — идеальное меню для этих вредителей.
Можно взяться за химические аэрозоли и забрызгать одежду в шкафу в надежде, что моль погибнет. Однако есть более изящные способы справиться с проблемой.
Сначала очистите апельсин, сняв корки. Можно использовать свежие либо высушить их на солнце или в духовке, чтобы они дольше сохранялись. После этого нарежьте корки на небольшие кусочки, чтобы высвободить эфирные масла. Смешайте их с сушеной лавандой.
Для этого используйте не более одной части лаванды на три части корок: это поможет сбалансировать запах и увеличить эффективность. Поместите полученную смесь в маленькие мешочки из натуральной ткани (например, из хлопка или льна). Закрепите их, чтобы содержимое не высыпалось, а затем разложите мешочки в шкафах, комодах, обувных коробках и других местах хранения одежды. Это создаст естественный барьер для моли, насекомые не будут откладывать яйца или гнездиться в ваших вещах.
Обновляйте пахучий отпугиватель каждые 2-3 месяца, так как аромат со временем теряется. Вы можете заменять корки или добавлять свежую лаванду.
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