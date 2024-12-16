tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 13:32

Published 16 декабря, 13:32

Modified 16 декабря, 13:34

Updated 16 декабря, 13:34

Руки чешутся что-нибудь посадить: что можно посеять на рассаду уже в январе

Руки чешутся что-нибудь посадить: что можно посеять на рассаду уже в январе

16 декабря 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
На улице трещат морозы и идет снег, однако дачники уже начинают задумываться о новом огородном сезоне — руки так и чешутся что-нибудь посадить. Если вы соскучились по земле, то некоторые виды рассады можно посеять уже в январе.

С чего начать?

Зима, возможно, самый скучный период для садоводов. Дачники с нетерпением ждут весенних теплых дней и возможности вновь покопаться в земле. Однако готовиться к новому сезону нужно начинать уже сейчас. Какие растения можно высаживать на рассаду?

Цветы эту подкормку обожают: настой готовлю из пищевых отходов — проще не придумать
Узнать подробнее
Чаще всего зимой на рассаду сажают цветы — среди них много капризных культур, которым нужно много времени, чтобы прорасти и окрепнуть. К тому же и срок от посева до начала цветения у некоторых из них составляет 130-170 дней, — отмечают эксперты портала «Огород».

Однолетние цветы

В январе вполне можно высадить однолетники. И хотя солнечного цвета в этот период года совсем мало, попробуйте поэкспериментировать с такими цветочными культурами, как эустома (лизиантус), вербена гибридная, лобелия эринус, живокость, львиный зев или садовая гвоздика.

Многолетние цветы

Для посадки многолетников обычно используют клубни, деленки или корневища. Но можно поэкспериментировать с семенами и попробовать получить рассаду к приходу весны. Например, можно посадить бегонию, пеларгонию зональную, аквилегию (водосбор), лаванду и некоторые другие виды цветов.

Света в январе мало, поэтому для выращивания рассады лучше использовать фитолампуСвета в январе мало, поэтому для выращивания рассады лучше использовать фитолампу
Света в январе мало, поэтому для выращивания рассады лучше использовать фитолампу. Фото: Изображение Midjourney

А что же овощи?

Для большинства овощей январь не самое лучшее время. А вот лук-порей, если вы его любите, пора сажать.

Ведь от периода полных всходов до высадки в грунт у этой культуры проходит 50-60 дней, а если вы произведете высадку поздно, то попросту не дождетесь урожая в текущем году, — предупреждает портала «Огород».

Кроме того, при желании можно воткнуть в землю и корневой сельдерей: этой культуре от момента посадки семечка до переноса в грунт требуется как минимум два месяца.

Ранее мы рассказывали, как можно выращивать вкусный зеленый лук в домашних условиях круглый год.

Источник: ogorod.ru.

Не отказывайтесь от витаминов осенью: как вырастить микрозелень на подоконнике
Узнать подробнее
Читайте также:
Поместили в шкаф это пахучее средство — вылетела туча моли: о дырках в одежде забылиОдно ведро на подвал и погреб — о сырости забудете на всю зимуЛазанья из кабачков, которую можно есть сколько угодно: вкусно и для фигуры полезно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Овощи#Цветы#Огород#Лук-порей#Январь#Рассада#Многолетники#Дом и сад#КЦ#Лаванда#Однолетники#Бегония#Пеларгония#Сельдерей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика