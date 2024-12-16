Руки чешутся что-нибудь посадить: что можно посеять на рассаду уже в январе

Posted 16 декабря, 13:32
Published 16 декабря, 13:32
Modified 16 декабря, 13:34
Updated 16 декабря, 13:34
Зима, возможно, самый скучный период для садоводов. Дачники с нетерпением ждут весенних теплых дней и возможности вновь покопаться в земле. Однако готовиться к новому сезону нужно начинать уже сейчас. Какие растения можно высаживать на рассаду?
Чаще всего зимой на рассаду сажают цветы — среди них много капризных культур, которым нужно много времени, чтобы прорасти и окрепнуть. К тому же и срок от посева до начала цветения у некоторых из них составляет 130-170 дней, — отмечают эксперты портала «Огород».
В январе вполне можно высадить однолетники. И хотя солнечного цвета в этот период года совсем мало, попробуйте поэкспериментировать с такими цветочными культурами, как эустома (лизиантус), вербена гибридная, лобелия эринус, живокость, львиный зев или садовая гвоздика.
Для посадки многолетников обычно используют клубни, деленки или корневища. Но можно поэкспериментировать с семенами и попробовать получить рассаду к приходу весны. Например, можно посадить бегонию, пеларгонию зональную, аквилегию (водосбор), лаванду и некоторые другие виды цветов.
Для большинства овощей январь не самое лучшее время. А вот лук-порей, если вы его любите, пора сажать.
Ведь от периода полных всходов до высадки в грунт у этой культуры проходит 50-60 дней, а если вы произведете высадку поздно, то попросту не дождетесь урожая в текущем году, — предупреждает портала «Огород».
Кроме того, при желании можно воткнуть в землю и корневой сельдерей: этой культуре от момента посадки семечка до переноса в грунт требуется как минимум два месяца.
Ранее мы рассказывали, как можно выращивать вкусный зеленый лук в домашних условиях круглый год.
Источник: ogorod.ru.