Руки чешутся что-нибудь посадить: что можно посеять на рассаду уже в январе

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С чего начать? Однолетние цветы Многолетние цветы А что же овощи?

На улице трещат морозы и идет снег, однако дачники уже начинают задумываться о новом огородном сезоне — руки так и чешутся что-нибудь посадить. Если вы соскучились по земле, то некоторые виды рассады можно посеять уже в январе.