Свердловчане все чаще совершают поджоги под воздействием спецслужб Украины

В последнее время всё больше жителей Свердловской области становятся участниками противоправных действий, спровоцированных спецслужбами Украины и других государств. Для достижения своих целей они используют все методы: шантаж, ложь, подкуп или обещание вернуть деньги, отданные мошенникам, сообщает ФСБ по Свердловской области.