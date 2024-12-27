Свердловчане все чаще совершают поджоги под воздействием спецслужб Украины

Posted 27 декабря, 13:45
Published 27 декабря, 13:45
Modified 27 декабря, 13:47
Updated 27 декабря, 13:47
В последнее время всё больше жителей Свердловской области становятся участниками противоправных действий, спровоцированных спецслужбами Украины и других государств. Для достижения своих целей они используют все методы: шантаж, ложь, подкуп или обещание вернуть деньги, отданные мошенникам, сообщает ФСБ по Свердловской области.
Часто «спецслужбы» просят пожечь или взорвать что-либо. Так, например, в Екатеринбурге молодой человек пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова. Позже выяснилось, что мошенники уговорили его перевести 3 млн рублей, а потом, якобы сотрудники ФСБ, подсказали наказать обманщиков поджогом.
Подобный случай произошел с другим жителем Екатеринбурга. Студент стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ. Они предложили использовать фейерверк для взрыва банкомата, чтобы помочь вернуть деньги у мошенников, которым молодой человек ранее отправил деньги.
Еще одним примером может служить история уже задержанного свердловчанина, который с группой лиц собирался взорвать топ-менеджера оборонного предприятия. Терактом руководили Украинские спецслужбы, обещавшие обвиняемым 1 млн рублей.
Кроме случаев поджога, мошенники могут просить профинансировать какой-либо благотворительный фонд для участников СВО, но, на самом деле, деньги отправляются ВСУ.
Напомним, что ранее жителям Свердловской области уже рассказывали, как защититься от мошенников.