В екатеринбургском автобусе из-за пакета подрались пассажирка и кондуктор
Сегодня, 08:44Crazy NewsФото: Скриншот с видео Е1.ru
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1 октября в Екатеринбурге в автобусе № 19 произошла драка между кондуктором и пассажиркой, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению очевидцев, пассажирка поставила на проходе свой пакет. Кондуктор сделал ей замечание, попросив убрать вещи. На обращение женщина отреагировала резко и вступила в перепалку с кондуктором. В результате конфликт перерос в драку. Женщина громко кричала, просила вызвать «психушку».
Видео
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Видео: е1.ru
Кондуктор и другие пассажиры некоторое время уговаривали ее успокоиться. Женщина начала плеваться, залазить на пассажиров. Дебоширку пришлось высадить из транспортного средства. Деньги за проезд ей вернули.
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