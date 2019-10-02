В екатеринбургском автобусе из-за пакета подрались пассажирка и кондуктор

По сообщению очевидцев, пассажирка поставила на проходе свой пакет. Кондуктор сделал ей замечание, попросив убрать вещи. На обращение женщина отреагировала резко и вступила в перепалку с кондуктором. В результате конфликт перерос в драку. Женщина громко кричала, просила вызвать «психушку».