В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу собраний

На стене ограждения у Театрального сквера, ставшего местом пикетов против строительства Храма святой Екатерины, нарисован памятник с надписью «Свобода собраний. 1993-2012». Фото арт-объекта Roma Ink опубликовал на своей странице в соцсети с подписью «Рип нашим свободам».