В Екатеринбурге уличный художник «похоронил» свободу собраний
Сегодня, 10:35Crazy NewsФото: Страница в соцсети Roma Ink
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В столице Урала уличный художник Roma Ink в Театральном сквере разместил арт-объект, «похоронивший» свободу собраний, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На стене ограждения у Театрального сквера, ставшего местом пикетов против строительства Храма святой Екатерины, нарисован памятник с надписью «Свобода собраний. 1993-2012». Фото арт-объекта Roma Ink опубликовал на своей странице в соцсети с подписью «Рип нашим свободам».
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В марте этого года художник разместил на стене жилого дома в Екатеринбурге рисунок недостроенной телебашни, снесенной в 2018 году.
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