Пила и дебоширила: пассажирка «Уральских авиалиний» оштрафована на 100 тыс. рублей
Сегодня, 20:50Crazy News
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Пассажирка «Уральских авиалиний» устроила дебош на борту самолета и получила за это штраф в размере 100 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница Московской области весной 2018 года устроила дебош на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего по маршруту Екатеринбург-Пекин.
Сообщается, что 22-летняя девушка распивала на борту авиалайнера принесенный с собой алкоголь, пыталась закурить, дебоширила, вступила в конфликт с борт-проводником и пыталась разблокировать дверь самолета во время полета.
Известно, что девушка в суде признала свою вину. Ей было назначено наказание в размере 100 тысяч рублей штрафа, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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