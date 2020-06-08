От жителя Екатеринбурга сбежала двухметровая змея

Мужчина рассказал, что змея безобидна и живет с ним на протяжении четырёх лет. Она сбежала в ночь на 8 июня. Змея все еще остается в многоэтажном доме, соседи сообщили, что видели полоза на 16 этаже.

Хозяин развесил по всему дому объявления, в которых пояснил, что змея не ядовита и не может причинить вред.