От жителя Екатеринбурга сбежала двухметровая змея

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Житель Екатеринбурга разыскивает двухметрового Амурского полоза, который живет вместе с ним, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина рассказал, что змея безобидна и живет с ним на протяжении четырёх лет. Она сбежала в ночь на 8 июня. Змея все еще остается в многоэтажном доме, соседи сообщили, что видели полоза на 16 этаже.
Хозяин развесил по всему дому объявления, в которых пояснил, что змея не ядовита и не может причинить вред.
В сентябре прошлого года еще один екатеринбуржец разыскивал своего питомца — лысого кота, который был покрыт татуировками. Тогда о поисках кота в своем шоу шутил Иван Ургант. В начале 2020 году также в Екатеринбурге от сотрудников цирка сбежали слоны, животные отправились гулять по улицам города.
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