Экс-мэр Екатеринбурга начал материться в Твиттере
Сегодня, 08:37Crazy NewsФото: страница в инстаграм Евгения Ройзмана/evgeniyroizman
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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, почему он начал материться в Твиттере, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пользователи соцсети обратили внимание на резкие высказывания бывшего градоначальника. Ройзман выражает свое мнение матом, использует пословицы с нецензурной бранью или шутки «на грани». В Твиттере даже появился паблик, в котором собирают комментарии Ройзмана.
Экс-мэр пояснил, что Твиттер, как площадка, предполагает емкие ответы. Например, в Фейсбуке он ведет совсем иные беседы.
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Ни от одного слова, которое произнес, отказываться не собираюсь, если я это написал в качестве комментария, значит, способен сказать это человеку в глаза. Они вызывают большой резонанс, их просматривают больше, чем сам твит,сказал Ройзман журналистам издания.
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