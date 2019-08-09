Экс-мэр Екатеринбурга начал материться в Твиттере

Пользователи соцсети обратили внимание на резкие высказывания бывшего градоначальника. Ройзман выражает свое мнение матом, использует пословицы с нецензурной бранью или шутки «на грани». В Твиттере даже появился паблик, в котором собирают комментарии Ройзмана.

Ни от одного слова, которое произнес, отказываться не собираюсь, если я это написал в качестве комментария, значит, способен сказать это человеку в глаза. Они вызывают большой резонанс, их просматривают больше, чем сам твит,сказал Ройзман журналистам издания.