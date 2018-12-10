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Дети в Первоуральске собирают из мусорки просроченные энергетические батончики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети в Первоуральске собирают из мусорки просроченные энергетические батончики

Сегодня, 07:30Crazy NewsФото: «Инцидент Первоуральск»/vk.com/incident96
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