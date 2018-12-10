Дети в Первоуральске собирают из мусорки просроченные энергетические батончики
Сегодня, 07:30Crazy NewsФото: «Инцидент Первоуральск»/vk.com/incident96
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В Первоуральске на мусорку кто-то выкинул просроченные шоколадные батончики, очевидцы сообщили, что дети подбирают их для того, чтобы потом съесть.
Жители города сообщили об этом в паблике «Инцидент Первоуральск». В коробках помимо батончиков оказались мячи для спортивных игр.
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Также очевидцы сообщили, что коробки оставили возле торгового центра «Марс» и предположили, что недалеко есть мусорные контейнеры, однако они оказались переполнены и поэтому коробки в них, скорее всего, просто не влезли.
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