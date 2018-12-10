Дети в Первоуральске собирают из мусорки просроченные энергетические батончики

Жители города сообщили об этом в паблике «Инцидент Первоуральск». В коробках помимо батончиков оказались мячи для спортивных игр.

Также очевидцы сообщили, что коробки оставили возле торгового центра «Марс» и предположили, что недалеко есть мусорные контейнеры, однако они оказались переполнены и поэтому коробки в них, скорее всего, просто не влезли.