В озере под Екатеринбургом утонули два экскаватора

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Под Екатеринбургом утонули два экскаватора, занятые на реконструкции дороги, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент выясняются причины ЧП. По предварительным данным, под техникой мог провалиться грунт. Один экскаватор начал тонуть, а второй был задействован для помощи, но также оказался в воде.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Работы на данном участке пока приостановлены. Ранее там меняли водопропускные трубы, однако подрядная организация сорвала сроки выполнения работ, из-за чего вода из озера стала заливать место строительства.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей