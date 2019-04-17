Двухметровое красное сердце появилось в парке Народный в Нижнем Тагиле

Сердце расположилось у моста по улице Красноармейская. Как сообщили в управлении городским хозяйством, конкурс на создание и монтаж скульптуры был разыгран в конце 2018 года. Установка была запланирована на тёплую погоду, чтобы заливка фундамента прошла по всем нормам.