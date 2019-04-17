Двухметровое красное сердце появилось в парке Народный в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:10Crazy NewsФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в парке Народный несколько дней назад была установлена фигура в виде красного сердца. Скульптура получила название Love.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Сердце расположилось у моста по улице Красноармейская. Как сообщили в управлении городским хозяйством, конкурс на создание и монтаж скульптуры был разыгран в конце 2018 года. Установка была запланирована на тёплую погоду, чтобы заливка фундамента прошла по всем нормам.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В выходные тагильчане могли оценить скульптуру во всей красе, а сейчас её обернули плёнкой. После того, как работа над сердцем будет закончена, в парке Народный появится ещё одна фотозона для горожан и гостей города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей