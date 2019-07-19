Тагильская филармония пригласила Леди Гагу на открытие творческого сезона
Филармония Нижнего Тагила присоединилась к флеш-мобу на странице в соцсети певицы Леди Гага и пригласила ее на открытие сезона, сообщает «Афиша «Между строк».
Заслуженную артистку всего СНГ Леди Гагу приглашает Нижнетагильская филармония для участия в открытии 25-го сезона 10 сентября (как раз успеем с визой). Ждем райдер на почту,написали представители филармонии.
Журналистам издания они пояснили, что не боятся упреков, предложение шуточное. Но, если Леди Гага все-таки долистает до их сообщения, то ее будут рады видеть в Нижнем Тагиле.
Приехать с гастролями в Нижний Тагил — почему бы нет? Нам как раз перед юбилейным 25-м сезоном, все желают ставить перед собой амбициозные цели,сказали в тагильской филармонии.
Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин заявил, что в комментариях под постом на странице Леди Гаги к нему обратились жители Эльмаша с просьбой помочь дольщикам.
На странице TagilCity.ru в соцсети Ионин написал, что «при современных технологиях проще и быстрее списаться через страницу Гаги».