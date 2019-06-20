Екатеринбургские художники «передали привет» телеведущему Владимиру Соловьеву
Сегодня, 10:40Crazy NewsФото: телеграм-канал Street Art Hunter
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В Екатеринбурге появились новые граффити, которые, предположительно, посвящены телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему жителей столицы Урала «бесами», пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Граффити представляют собой изображение экрана телевизора, где в кадре поет соловей.
Художник из Екатеринбурга передает привет «журналисту» из Москвы!написал телеграм-канал Street Art Hunter.
Напомним, что после протестов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Соловьев неоднократно высказывался в адрес жителей Екатеринбурга в эфире телеканалов и радиостанций, называя горожан «бесами» и «козлищами».
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