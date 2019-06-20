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#домахорошо
Екатеринбургские художники «передали привет» телеведущему Владимиру Соловьеву
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Екатеринбургские художники «передали привет» телеведущему Владимиру Соловьеву

Сегодня, 10:40Crazy NewsФото: телеграм-канал Street Art Hunter
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