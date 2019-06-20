Екатеринбургские художники «передали привет» телеведущему Владимиру Соловьеву

Граффити представляют собой изображение экрана телевизора, где в кадре поет соловей.

Напомним, что после протестов у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Соловьев неоднократно высказывался в адрес жителей Екатеринбурга в эфире телеканалов и радиостанций, называя горожан «бесами» и «козлищами».