В Екатеринбурге с биеннале украли работу американской художницы
Сегодня, 14:53Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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1 декабря в Екатеринбурге завершилась биеннале современного искусства. Сегодня стало известно, что одну из работ украли, пишет «Стрелка Mag».
Сюжеты: Екатеринбург
Об инциденте изданию рассказала куратор индустриальной биеннале Шаоюй Вэн.
Похитили работу американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Причем инсталляцию не просто украли, а заменили все ее составляющие. Арт-объект состоял из книги Михаила Булгакова и оптического прицела.
Организаторы выставки рассказали, что люди, укравшие работу, просто сильно вдохновились ей. Ведь для того, чтобы украсть предметы, нужно было сильно постараться.
Копия работы выглядит ужасно, она далека от оригинала, но весь процесс кражи, очевидно, был хорошо спланирован, рассказала Вэн.
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