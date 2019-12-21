В Екатеринбурге с биеннале украли работу американской художницы

Об инциденте изданию рассказала куратор индустриальной биеннале Шаоюй Вэн.

Похитили работу американской художницы Джилл Магид «Я свет миру». Причем инсталляцию не просто украли, а заменили все ее составляющие. Арт-объект состоял из книги Михаила Булгакова и оптического прицела.

Организаторы выставки рассказали, что люди, укравшие работу, просто сильно вдохновились ей. Ведь для того, чтобы украсть предметы, нужно было сильно постараться.