Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина

Как рассказал TagilCity.ru Котков, письмо еще не отправлено, а он вносит в текст уточнения. Автор не хочет отправлять письмо за океан почтой. Обращение к президенту США, написанное на русском языке, будет передано американскому консулу в Екатеринбурге уже на текущей неделе.

Все легальные способы практически исчерпаны. Куда только коллектив центра не обращался, никто помочь не может, начиная от губернатора и заканчивая президентом. Остаётся один выход — президент США. По крайней мере, какое-то моральное давление может оказать на власть нашего государства. Когда Тетюхин был ещё живой, ему уже тогда надо было памятник поставить,объяснил TagilCity.ru Анатолий Котков.

Фото: личный архив Анатолия Коткова

71-летний Анатолий Котков является в последние годы сторонником КПФР и «Левого фронта» Сергея Удальцова. Постоянный участник протестных митингов — от повышения пенсионного возраста до мусорной реформы. С 1995 до 1999 года был депутатом Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа № 164, до этого был депутатом облдумы, входил в объединение «Преображение Урала» Эдуарда Росселя.