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Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина

Сегодня, 17:50Crazy NewsФото: Reuters
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