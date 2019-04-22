Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина
Экс-депутат Госдумы от Нижнего Тагила готовит письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь сохранить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, основанный скончавшимся недавно миллиардером Владиславом Тетюхиным.
Как рассказал TagilCity.ru Котков, письмо еще не отправлено, а он вносит в текст уточнения. Автор не хочет отправлять письмо за океан почтой. Обращение к президенту США, написанное на русском языке, будет передано американскому консулу в Екатеринбурге уже на текущей неделе.
Все легальные способы практически исчерпаны. Куда только коллектив центра не обращался, никто помочь не может, начиная от губернатора и заканчивая президентом. Остаётся один выход — президент США. По крайней мере, какое-то моральное давление может оказать на власть нашего государства. Когда Тетюхин был ещё живой, ему уже тогда надо было памятник поставить,объяснил TagilCity.ru Анатолий Котков.
71-летний Анатолий Котков является в последние годы сторонником КПФР и «Левого фронта» Сергея Удальцова. Постоянный участник протестных митингов — от повышения пенсионного возраста до мусорной реформы. С 1995 до 1999 года был депутатом Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа № 164, до этого был депутатом облдумы, входил в объединение «Преображение Урала» Эдуарда Росселя.
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр создан в Нижнем Тагиле бывшим гендиректором и акционером титанового завода ВСМПО Владиславом Тетюхиным, который потратил на его строительство почти всё своё состояние. Центр постоянно находится на грани выживания и нуждается в дополнительных квотах на бесплатное лечение пациентов. При жизни Владислав Тетюхин так и не смог добиться их привлечения. 11 апреля 2019 года основатель центра скончался на 87-м году жизни. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал сберечь наследие Тетюхина. Вскоре стало известно, что департамент госзакупок Свердловской области объявил три аукциона на общую сумму в 206,5 миллиона рублей на оказание медицинских услуг при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии и ортопедии.