Житель Алапаевска лишился цветов после нашествия коз

Вечером 21 августа в сообществе «Алапаевск Online» появился пост, в котором местный житель рассказал о том, что пережил нашествие коз, гуляющих по улицам района Станкозавод без присмотра. В результате прогулок у алапаевчанина были съедены георгины, посаженные возле дома.

Вот если я нанесу вред козам, то меня накажут за порчу чужого имущества, а то, что они гуляют на свободном выгуле без присмотра и гадят, это, видимо, нормально,посетовал автор поста.

В комментариях подписчики попытались установить, кто является хозяином коз и ответственен за причинённый ущерб.