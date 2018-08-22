Житель Алапаевска лишился цветов после нашествия коз

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Один из жителей Алапаевска в сообществе города в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о том, что посаженные им возле дома цветы были уничтожены гуляющими без присмотра козами.
Сюжеты: Алапаевск
Вечером 21 августа в сообществе «Алапаевск Online» появился пост, в котором местный житель рассказал о том, что пережил нашествие коз, гуляющих по улицам района Станкозавод без присмотра. В результате прогулок у алапаевчанина были съедены георгины, посаженные возле дома.
Вот если я нанесу вред козам, то меня накажут за порчу чужого имущества, а то, что они гуляют на свободном выгуле без присмотра и гадят, это, видимо, нормально,посетовал автор поста.
В комментариях подписчики попытались установить, кто является хозяином коз и ответственен за причинённый ущерб.
А в Нижнем Тагиле в конце июля местный житель выложил в интернете объявление о продаже цыплёнка-мутанта за 100 тыс. рублей.
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