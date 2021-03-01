Учительница из Екатеринбурга лишилась субсидии из-за «неудачной» фамилии

Екатеринбургская учительница лишилась субсидии на жилье из-за фамилии, которая начинается на букву "Ю". Чиновники вычеркнули девушку из списка несмотря на то, что она изначально была десятой по счету.

В октябре девушка подала все необходимые документы для участия в программе свердловского Минстроя «Стимулирование развития жилищного строительства». К этому учительница шла два года, пишет Е1. После того как учительница не дождалась звонка, она решила связаться с жилищным фондом самостоятельно. Всё произошло следующим образом: фонд жилищного строительства переделал списки по алфавитному порядке. Далее выясняется, что выделенных средств не хватает на всех, поэтому люди в конце списка не получат обещанных денег,сообщила учительница из Екатеринбурга. Также стало известно, что люди, которые подали заявку позже, чем учительница, смогли получить жилищные субсидии. Им повезло, что их фамилии начинались не с последних букв алфавита. Напомним, в январе начальник свердловского управления МЧС выбыл из списков на жилищную субсидию. Подобное решение он принял по собственному желанию. Начальник свердловского управления МЧС выбыл из списков на жилищную субсидию

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