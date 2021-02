Нижний Тагил получит еще 2,7 миллиарда рублей субсидий в 2021 и 2022 году на возведение моста через пруд. Распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В документе указано, что в 2021 году Нижний Тагил получит 1,2 миллиарда, а в 2022 — 1,5 миллиарда рублей. Средства будут выделены в качестве субсидии из бюджета Свердловской области. Напомним, согласно утвержденному на 2021 год бюджету Нижнего Тагила, из городской казны на строительство моста через пруд уйдет 63 миллиона рублей. Гордума Нижнего Тагила утвердила бюджет на 2021 год

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter