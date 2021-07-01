На 16% подорожала морковь за неделю в Свердловской области

За последнюю неделю июня морковь в магазинах Свердловской области выросла в цене на 16%. Подорожали и другие овощи и продукты.

Средняя стоимость килограмма моркови на данный момент составляет 92,7 рубля в Свердловской области. По данным Свердловскстата, на 10% за неделю подорожал картофель (71,2 рубля). Также выросла в цене на 2,2% баранина, на 2,7% — колбаса, на 1,5% — сыры, на 1,4% — мороженая рыба, на 1% — сливочное масло. Подорожало и детское питание, а также мука, крупы, макаронные изделия и сладости. Напомним, во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Почему морковь и картошка стоят дороже, чем бананы из Эквадора?», пояснил, что рост цен на овощи в России произошел из-за того, что не хватило прошлогоднего урожая. Рост цен на картофель и морковь в России прокомментировал Владимир Путин

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