На 16% подорожала морковь за неделю в Свердловской области

На 16% подорожала морковь за неделю в Свердловской области
На 16% подорожала морковь за неделю в Свердловской области
Сегодня, 15:19ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
За последнюю неделю июня морковь в магазинах Свердловской области выросла в цене на 16%. Подорожали и другие овощи и продукты.

Средняя стоимость килограмма моркови на данный момент составляет 92,7 рубля в Свердловской области. По данным Свердловскстата, на 10% за неделю подорожал картофель (71,2 рубля).

Также выросла в цене на 2,2% баранина, на 2,7% — колбаса, на 1,5% — сыры, на 1,4% — мороженая рыба, на 1% — сливочное масло.

Подорожало и детское питание, а также мука, крупы, макаронные изделия и сладости.

Напомним, во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «Почему морковь и картошка стоят дороже, чем бананы из Эквадора?», пояснил, что рост цен на овощи в России произошел из-за того, что не хватило прошлогоднего урожая.

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