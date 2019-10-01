В Нижнем Тагиле за 4,1 миллиона рублей проведут экспертизу недостроя детской больницы

Согласно документации, размещенной на сайте госакупок, подрядчик должен обследовать каркасное здание из монолитного бетона, провести визуальный осмотр и зафиксировать все дефекты конструкций, а также провести детальное исследование технического состояния здания, лабораторным путем определить прочность конструкций, дать заключение о техническом состоянии недостроя. Результаты экспертиз должны содержать исчерпывающие сведения о возможности реконструкции здания, либо о необходимости его сноса. Начальная стоимость контракта — 4,1 миллиона рублей.

Техническая экспертиза должна быть завершена до 20 декабря 2019 года.

Напомним, в июне этого года глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила в городе будет построена детская многопрофильная больница. Планируется, что она расположится рядом с госпиталем Тетюхина, а недострой должны снести после проведения экспертизы.