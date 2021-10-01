Почти 400 млн рублей задолжали жители Краснотурьинска за ЖКХ

Работаем, затыкаем канализацию, люди приходят, пишут заявления о рассрочках. Уровень задолженности перед нами хоть медленно, но идет вниз. Что-то списывается. Тот же Рудничный — долг больше 20 миллионов рублей, Загородный — больше 5 миллионов рублей. Это реально долги, которые жители не платят и не собираются платить, рассказывает Антон Волобуев.