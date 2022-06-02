Более чем на 10% за неделю подешевели огурцы в Свердловской области

Больше всего за неделю с 20 по 27 мая в Свердловской области подешевели огурцы. Также зафиксировано снижение цены на другие овощи.

Килограмм огурцов в среднем стоил 105,36 рубля (-10,21%), капуста подешевела до 64,20 рубля (-5,49%), лук снизился в цене до 51,91 рубля (-1,9%), свекла — до 66,84 рубля (-1,17%), а помидоры — до 177,95 рубля (-93,85%). Десяток яиц покупатели могли приобрести за 79,81 рубля (-2,6%), сахар стоил в среднем 84,97 рубля (-1,94%). Также специалисты Свердловскстата зафиксировали удешевление свинины, рыбы, конфет, печенья, чая и некоторых других продуктов из основной корзины потребителей. За неделю немного подорожала курица, до 187,39 рубля (+0,23%) и молоко, до 64,56 рубля (+0,29%). Кроме того в цене поднялись сухие детские молочные смеси, сосиски и колбаса, яблоки и морковь. Больше всего, по статистике, подорожал картофель. Килограмм овоща стоил 66,25 рубля (+8,77%). Напомним, снижение цены на овощи в свердловских магазинах фиксируется уже вторую неделю подряд. За неделю с 13 по 20 мая также больше всего снизились в цене огурцы. Овощи подешевели в магазинах Свердловской области

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