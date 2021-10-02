В хищении 58,9 млн с госконтрактов обвиняется екатеринбуржец

Предварительно, в течение трех лет, с весны 2010 года по осень 2013 года, обвиняемый принимал участие в торгах Фонда развития инноваций. Выиграв контракты, он делал фиктивные документы о понесенных затратах на выполнение работ. У Фонда было похищено 33,9 миллиона рублей.