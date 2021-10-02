В хищении 58,9 млн с госконтрактов обвиняется екатеринбуржец

В хищении 58,9 млн с госконтрактов обвиняется екатеринбуржец
В хищении 58,9 млн с госконтрактов обвиняется екатеринбуржец
Сегодня, 10:41ЭкономикаФото: 1MI
В суд направлено дело о хищении 58,9 миллиона рублей в отношении жителя Екатеринбурга. Он придумал мошенническую схему с контрактами госфондов.

Дело будет рассматриваться в Октябрьском суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых — мужчина 1962 года рождения, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенной по сговору группой лиц (ч 4. ст. 159 УК РФ).

Екатеринбуржец совершал хищения вместе с подельником, но действия второго злоумышленника выделены в отдельное дело.

Предварительно, в течение трех лет, с весны 2010 года по осень 2013 года, обвиняемый принимал участие в торгах Фонда развития инноваций. Выиграв контракты, он делал фиктивные документы о понесенных затратах на выполнение работ. У Фонда было похищено 33,9 миллиона рублей.

По этой же схеме в 2013 году злоумышленник похитил 25 миллионов рублей у Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Мужчина предоставил фиктивные документы о затратах на бизнес-проект и покупку оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, к пяти годам лишения свободы приговорен житель Екатеринбурга, обманувший поставщиков рыбы и мяса на семь миллионов рублей.

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Екатеринбург
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