В хищении 58,9 млн с госконтрактов обвиняется екатеринбуржец

Дело будет рассматриваться в Октябрьском суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых — мужчина 1962 года рождения, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенной по сговору группой лиц (ч 4. ст. 159 УК РФ).
Екатеринбуржец совершал хищения вместе с подельником, но действия второго злоумышленника выделены в отдельное дело.
Предварительно, в течение трех лет, с весны 2010 года по осень 2013 года, обвиняемый принимал участие в торгах Фонда развития инноваций. Выиграв контракты, он делал фиктивные документы о понесенных затратах на выполнение работ. У Фонда было похищено 33,9 миллиона рублей.
По этой же схеме в 2013 году злоумышленник похитил 25 миллионов рублей у Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Мужчина предоставил фиктивные документы о затратах на бизнес-проект и покупку оборудования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, к пяти годам лишения свободы приговорен житель Екатеринбурга, обманувший поставщиков рыбы и мяса на семь миллионов рублей.