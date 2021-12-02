Свердловскстат: овощи и водка подорожали за неделю в регионе

Свердловскстат: овощи и водка подорожали за неделю в регионе
Свердловскстат: овощи и водка подорожали за неделю в регионе
Сегодня, 17:43ЭкономикаФото: 1MI
Очередное поднятие цен произошло за неделю в Свердловской области. Больше всего подорожали капуста и картофель, также увеличилась стоимость водки.

Так, цена на белокочанную капусту поднялась на 7% (39,4 рубля за килограмм), картофель подорожал на 2% (41,7 рубля). Огурцы и помидоры подешевели в среднем на 4%.

От 2 до 4% подорожали мясные и овощные консервы для детского питания, их цена достигла 873 и 529 рублей за килограмм.

Водку крепостью 40% можно купить в среднем за 637,9 рубля за литр, она поднялась в стоимости на 0,35%.

Напомним, в сентябре 2021 года в Нижнем Тагиле продавалось самое дорогое молоко регионе. Цена за литр продукта составила 56,5 рубля, а в среднем по Свердловской области его можно было купить за 53,3 рубля.

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