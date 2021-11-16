До 69% подорожали основные продукты за год в Свердловской области

До 69% подорожали основные продукты за год в Свердловской области
До 69% подорожали основные продукты за год в Свердловской области
Сегодня, 21:27ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI
От 3 до 69% за год составил рост цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Свердловской области. Данные за октябрь 2021 года опубликовал Свердловскстат.

Согласно отчету, за год больше всего подорожали овощи: капуста — на 69%, картофель — на 64%, а морковь — на 40%. В среднем, цена за килограмм овощей в октябре 2021 года составила от 30 до 40 рублей.

На втором месте по увеличению цены оказались курица (+32%), яйца (+22%), а также мясо (от 8 до 14% в зависимости от сорта).

Менее, чем на 10% по сравнению с октябрем 2020 года подорожали гречка, рис, масло сливочное и растительное, хлеб и рыба. Статистика по продуктам, которые стали дешевле, осталась такая же, как и в сентябре: цены снизились на соль, яблоки и пшено.

Напомним, в сентябре 2021 года в Нижнем Тагиле было самое дорогое молоко в Свердловской области. В среднем по региону цена за литр составила 53,3 рубля, а тагильчане покупали литр продукта за 56,5 рубля.

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