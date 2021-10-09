Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

Сейчас перевозчики делают расчеты, затем документы будут переданы в Региональную энергетическую комиссию. Грядущий рост стоимости прокомментировал министр транспорта Василий Старков.
По его словам, рост тарифов закономерен, так как оплата не всегда покрывает затраты перевозчиков. Старков отметил, что при повышении пассажиропотока возможно и понижение стоимости проезда. Отдельным группам населения будут предоставлены компенсации, пишет Е1.
Напомним, представители профсоюза «Гортранса» Екатеринбурга пожаловались на низкие зарплаты, отсутствие персонала и разваливающийся транспорт. По их словам, власти в курсе сложившейся ситуации, но она меняется лишь в худшую сторону.