Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
Сегодня, 12:27ТранспортФото: 1MI
До конца 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает на четыре рубля. Пассажирам придется платить за поездку 32 рубля.

Сейчас перевозчики делают расчеты, затем документы будут переданы в Региональную энергетическую комиссию. Грядущий рост стоимости прокомментировал министр транспорта Василий Старков.

По его словам, рост тарифов закономерен, так как оплата не всегда покрывает затраты перевозчиков. Старков отметил, что при повышении пассажиропотока возможно и понижение стоимости проезда. Отдельным группам населения будут предоставлены компенсации, пишет Е1.

Напомним, представители профсоюза «Гортранса» Екатеринбурга пожаловались на низкие зарплаты, отсутствие персонала и разваливающийся транспорт. По их словам, власти в курсе сложившейся ситуации, но она меняется лишь в худшую сторону.

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