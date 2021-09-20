Слухи о повышении стоимости проезда в транспорте опровергла мэрия Екатеринбурга

В текущем году мэрия не планирует повышать плату за проезд в городском общественном транспорте Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь главы администрации уральской столицы Вадим Чернопенев.
20 сентября 2021 года в ряде СМИ появилась информация о повышении уже в этом году стоимости проезда в городском транспорте с 28 до 32 рублей. Чиновники опровергли эту информацию.
Подчеркивается, однако, что тарифы в любом случае вырастут, но не в текущем году. В Нижнем Тагиле плата за проезд в гортранспорте сейчас составляет 21 рубль.
Напомним, в конце августа 2021 года в Нижнем Тагиле полностью выгорел трамвай 10-го маршрута, никто из пассажиров не пострадал.