На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев

На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев
На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев
Сегодня, 08:34ТранспортФото: 1МI
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал жалобы горожан на работу общественного транспорта.

Кадровый дефицит водителей, а также рост заболеваемости коронавирусом глава Нижнего Тагила назвал основными причинами некачественной работы перевозчиков.

Все считают, что в городе эпидобстановка совершенно нормальная и что заболеваемости нет, а в больницах мест полно. На самом деле, все не так. Замкнутый круг, понимаете? Все говорят, что не ходят маршрутки, но одновременно все ездят без масок, передавая друг другу вирус, и тем самым уменьшая количество работающих на маршрутах водителей, рассказал мэр в прямом эфире «Экорадио».

Пинаев отметил, что ситуация с общественным транспортом непростая и он держит ее под личным контролем. Водителей не хватает даже для новых автобусов, которые были закуплены администрацией в 2020 году.

Также глава города сообщил, что в ближайшем будущем произойдет повышение платы за проезд на общественном транспорте. Совещание по этому вопросу с руководителями компаний пройдет на следующей неделе.

Если удастся обосновать рост тарифа, то, конечно, он вырастет, но не думаю, что больше, чем на два рубля, отметил Пинаев.

Напомним, 50% льготу по транспортному налогу вводит правительство Свердловской области за использование экологичного транспорта. Изменения коснутся организаций, которые занимаются международными автомобильными перевозками.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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