На жалобы тагильчан на работу общественного транспорта ответил Владислав Пинаев

Кадровый дефицит водителей, а также рост заболеваемости коронавирусом глава Нижнего Тагила назвал основными причинами некачественной работы перевозчиков.
Все считают, что в городе эпидобстановка совершенно нормальная и что заболеваемости нет, а в больницах мест полно. На самом деле, все не так. Замкнутый круг, понимаете? Все говорят, что не ходят маршрутки, но одновременно все ездят без масок, передавая друг другу вирус, и тем самым уменьшая количество работающих на маршрутах водителей, рассказал мэр в прямом эфире «Экорадио».
Пинаев отметил, что ситуация с общественным транспортом непростая и он держит ее под личным контролем. Водителей не хватает даже для новых автобусов, которые были закуплены администрацией в 2020 году.
Также глава города сообщил, что в ближайшем будущем произойдет повышение платы за проезд на общественном транспорте. Совещание по этому вопросу с руководителями компаний пройдет на следующей неделе.
Если удастся обосновать рост тарифа, то, конечно, он вырастет, но не думаю, что больше, чем на два рубля, отметил Пинаев.
Напомним, 50% льготу по транспортному налогу вводит правительство Свердловской области за использование экологичного транспорта. Изменения коснутся организаций, которые занимаются международными автомобильными перевозками.