Автомобили для перевозки врачей выделили градообразующие предприятия Нижнего Тагила

Городская больница №1 получила 1 автобус, 2 микроавтобуса, 3 автомобиля; поликлиника №3 и №4 по одному автомобилю. В настоящее время у медицинских учреждений нет потребностей в транспорте. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».