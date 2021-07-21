Автомобили для перевозки врачей выделили градообразующие предприятия Нижнего Тагила

Автомобили для перевозки врачей выделили градообразующие предприятия Нижнего Тагила
Автомобили для перевозки врачей выделили градообразующие предприятия Нижнего Тагила
Сегодня, 18:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к градообразующим предприятиям с просьбой помочь автотранспортом.

Городская больница №1 получила 1 автобус, 2 микроавтобуса, 3 автомобиля; поликлиника №3 и №4 по одному автомобилю. В настоящее время у медицинских учреждений нет потребностей в транспорте. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Кроме того, автомобили городской администрации разводят медиков и волонтёров по вызовам, а МУП «Тагилдорстрой» оплачивает бензин тем волонтёрам, которые ездят на своих машинах.

Напомним, что новые санитарные автомобили марки Lada Largus получили больницы Нижнего Тагила. Ключи от них главврачу ГБ № 1 Александру Павловских вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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