Автомобили для перевозки врачей выделили градообразующие предприятия Нижнего Тагила

Городская больница №1 получила 1 автобус, 2 микроавтобуса, 3 автомобиля; поликлиника №3 и №4 по одному автомобилю. В настоящее время у медицинских учреждений нет потребностей в транспорте. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Кроме того, автомобили городской администрации разводят медиков и волонтёров по вызовам, а МУП «Тагилдорстрой» оплачивает бензин тем волонтёрам, которые ездят на своих машинах.
Напомним, что новые санитарные автомобили марки Lada Largus получили больницы Нижнего Тагила. Ключи от них главврачу ГБ № 1 Александру Павловских вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.