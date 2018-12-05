12,5 млн рублей выделено на ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле

МКУ «Слкжба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила разместило на сайте госзакупок открытый аукцион по поиску подрядчика на ремонт кровли в школе №55, расположенной на ул. Парковая, 13. Согласно информации на сайте, на ремонтные работы выделено 12,5 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен произвести разборку покрытий кровель из рулонных материалов, разборку выравнивающих стяжек, а также утеплителя, трубопровода, чугунных труб, плит перекрытия крыши и вентиляционных шахт. Затем очистить парапет от штукатурки и вывезти мусор после окончания демонтажа.

После демонтажа подрядчик должен организовать устройство пароизоляции, оборудовать площадь крыши утеплителем и новым покрытием, утеплить перекрытия, проложить трубопроводы внутреннего водостока, установить водосточные воронки, окрасить фасады. Помимо этого подрядчик должен установить в здании противопожарные двери.