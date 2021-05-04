Средства на льготные кредиты бизнесу Свердловской области выделило правительство РФ

Выделить в 2021 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования, говорится в постановлении.
Средства пойдут на субсидирование процентов по уже полученным льготным кредитам организациям и их дочерним обществам, которые взяты по льготной ставке 2,9%.
В реестр системообразующих предприятий в РФ входят около 30 свердловских компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки, сообщает «Областная газета».
Напомним, 6 февраля сообщалось, как «Сбербанк» потребовал вернуть льготный кредит в сумме один миллион рублей, который владелец кафе «Подсолнухи» из Екатеринбурга получил на льготных условиях в рамках государственной поддержки во время пандемии COVID-19.