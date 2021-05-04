Средства на льготные кредиты бизнесу Свердловской области выделило правительство РФ

Напомним, 6 февраля сообщалось, как «Сбербанк» потребовал вернуть льготный кредит в сумме один миллион рублей, который владелец кафе «Подсолнухи» из Екатеринбурга получил на льготных условиях в рамках государственной поддержки во время пандемии COVID-19.