Средства на льготные кредиты бизнесу Свердловской области выделило правительство РФ

Средства на льготные кредиты бизнесу Свердловской области выделило правительство РФ
Средства на льготные кредиты бизнесу Свердловской области выделило правительство РФ
Сегодня, 17:20ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
3,9 миллиарда рублей выделило правительство РФ на льготное кредитование системообразующих предприятий.

Выделить в 2021 году Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования, говорится в постановлении.

Средства пойдут на субсидирование процентов по уже полученным льготным кредитам организациям и их дочерним обществам, которые взяты по льготной ставке 2,9%.

В реестр системообразующих предприятий в РФ входят около 30 свердловских компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки, сообщает «Областная газета».

Напомним, 6 февраля сообщалось, как «Сбербанк» потребовал вернуть льготный кредит в сумме один миллион рублей, который владелец кафе «Подсолнухи» из Екатеринбурга получил на льготных условиях в рамках государственной поддержки во время пандемии COVID-19.

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