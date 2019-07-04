В Екатеринбурге банкротят автомобильную компанию «Ек-моторс»
Сегодня, 10:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловской области обратилась в Арбитражный суд с иском о признании банкротом автодилера «Ек-моторс», сообщает интернет-издание Znak.
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Согласно данным системы СПАРК, компания является ответчиком по 11 исполнительным производствам на общую сумму около 80 миллионов рублей. ФНС просит взыскать с организации 1,3 миллиона рублей долга по налогам и сборам.
На рынке компания «Ек-моторс» с 2005 года и занимается продажей спецтехники и грузовых авто. Является ли организация действующей — неизвестно. Как юридическое лицо она не ликвидирована, но при этом сайт компании не работает, а телефоны не обслуживаются.
Ранее в столице Урала банкротами признали еще несколько автодилеров. В частности, «Независимость» и группу компаний «УралФрансАвто — Авантайм — Британия — Конкорд».
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