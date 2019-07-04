В Екатеринбурге банкротят автомобильную компанию «Ек-моторс»

Согласно данным системы СПАРК, компания является ответчиком по 11 исполнительным производствам на общую сумму около 80 миллионов рублей. ФНС просит взыскать с организации 1,3 миллиона рублей долга по налогам и сборам.

На рынке компания «Ек-моторс» с 2005 года и занимается продажей спецтехники и грузовых авто. Является ли организация действующей — неизвестно. Как юридическое лицо она не ликвидирована, но при этом сайт компании не работает, а телефоны не обслуживаются.