В Свердловской области растет число предприятий-банкротов
За первый квартал 2019 года на Среднем Урале суды признали банкротами 129 предприятий, что на 5,7% выше показателей прошлого года, пишет УРБК.
По России Свердловская область заняла четвертое место по числу организаций-банкротов. Перед ней оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Интенсивность банкротств юридических лиц на Среднем Урале в I квартале составила 0,08%, что является самым высоким показателем по России.
С начала года в список банкротов попали АО «Тагилбанк», ООО «Уралдорстрой», МУП «Каменская сетевая компания», ООО «Уральский горнолыжный центр» и еще ряд крупных компаний.
Как считает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков, основной причиной банкротств предприятий региона является нехватка ресурсов для развития бизнеса. Банки предлагают коммерсантам кредиты под 17-20% годовых, предприятия не могут себе это позволить, кроме того, очень высок процент отказов в кредитовании юридическим лицам.