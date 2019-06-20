В Свердловской области растет число предприятий-банкротов

По России Свердловская область заняла четвертое место по числу организаций-банкротов. Перед ней оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Интенсивность банкротств юридических лиц на Среднем Урале в I квартале составила 0,08%, что является самым высоким показателем по России.

С начала года в список банкротов попали АО «Тагилбанк», ООО «Уралдорстрой», МУП «Каменская сетевая компания», ООО «Уральский горнолыжный центр» и еще ряд крупных компаний.