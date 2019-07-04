В Екатеринбурге на Иннопроме обсудят перспективы государственно-частного партнерства
Сегодня, 08:52ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Вопросы государственно-частного партнерства в медицине и образовании обсудят во время круглого стола на «Иннопроме», сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент 45 регионов России реализуют проекты ГЧП, среди них и Свердловская область. В частности, не исключается возможность сотрудничества в сфере образования, так как в планах у региона к 2025 году создать более 150 тысяч учебных мест. Сейчас в Свердловской области реализуются 54 концессии, 49 из них — на муниципальном уровне. Общий объем инвестиций по ним превышает 23 миллиарда рублей.
Во время «Иннопрома» в дискуссии на тему ГЧП от региона в качестве спикеров заявлены глава Минздрава Андрей Цветков, вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова, представители компаний «Швабе» и «Атомстройкомплекс».
Напомним, «Иннопром-2019» пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля.
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