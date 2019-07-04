В Екатеринбурге на Иннопроме обсудят перспективы государственно-частного партнерства

В настоящий момент 45 регионов России реализуют проекты ГЧП, среди них и Свердловская область. В частности, не исключается возможность сотрудничества в сфере образования, так как в планах у региона к 2025 году создать более 150 тысяч учебных мест. Сейчас в Свердловской области реализуются 54 концессии, 49 из них — на муниципальном уровне. Общий объем инвестиций по ним превышает 23 миллиарда рублей.