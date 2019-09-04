Кортеж Путина во время визита в Екатеринбург обошелся в 3,9 миллиона рублей
Сегодня, 08:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным с портала госзакупок, аренда автомобилей во время визита президента России Владимира Путина в Екатеринбург обошлась федеральной казне в 3,9 миллиона рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как следует из документации, транспортные средства предоставило автохозяйство правительства Свердловской области. В сопровождении президента были задействованы 26 Toyota Camry, 14 Mercedes Sprinter и 8-тонный грузовой MAN. Президентский Aurus был доставлен в Екатеринбург на самолете. Торги в форме закупки у единственного поставщика прошли лишь 2 сентября — спустя два месяца после визита президента.
Напомним, Путин приезжал на саммит GMIS-2019 в июле этого года.
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