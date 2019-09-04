Кортеж Путина во время визита в Екатеринбург обошелся в 3,9 миллиона рублей

Как следует из документации, транспортные средства предоставило автохозяйство правительства Свердловской области. В сопровождении президента были задействованы 26 Toyota Camry, 14 Mercedes Sprinter и 8-тонный грузовой MAN. Президентский Aurus был доставлен в Екатеринбург на самолете. Торги в форме закупки у единственного поставщика прошли лишь 2 сентября — спустя два месяца после визита президента.