Резиденты туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле получат налоговые льготы

В Нижнем Тагиле для резидентов туркластера «Гора Белая» будут действовать налоговые льготы. Первые пять лет ставка по налогообложению составит 0%, последующие пять лет – 1,1%. Данное решение принято депутатами заксобрания Свердловской области. Для стимулирования развития туризма будет использован закон о налоговом вычете, а также льготы на налог на имущество организации. Сообщается, что регион при этом не понесет экономических убытков, так как на текущий момент у кластера отсутствует имущественный комплекс.