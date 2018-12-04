Резиденты туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле получат налоговые льготы
Туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле получит налоговые льготы на 10 лет. Первые 5 лет ставка для резидентов кластера составит 0%.
В Нижнем Тагиле для резидентов туркластера «Гора Белая» будут действовать налоговые льготы. Первые пять лет ставка по налогообложению составит 0%, последующие пять лет – 1,1%. Данное решение принято депутатами заксобрания Свердловской области. Для стимулирования развития туризма будет использован закон о налоговом вычете, а также льготы на налог на имущество организации. Сообщается, что регион при этом не понесет экономических убытков, так как на текущий момент у кластера отсутствует имущественный комплекс.
В планах реализация проекта по созданию туристического комплекса регионального масштаба с возможностью обслуживания до 7,5 тысяч человек одновременно. В зимний период планируется организация катаний на сноубордах, лыжах, снегоходах и санях, а в летний период может быть организовано проведение различных мероприятий регионального масштаба, катание на лошадях, мотоциклах, велосипедах, пишет ZNAK.
Из бюджета региона на реализацию проекта выделено 200 млн рублей.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости