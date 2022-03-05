Выплаты клиентам уральского банка «Нейва» возобновит АСВ

Причиной приостановки стали разногласия в очереди выплат, но после обращений кредиторов выплаты снова возобновлены. В АСВ заявили, что на эти цели будет дополнительно направлено 3 миллиарда рублей. Это, по заявлениям агентства, позволит полностью удовлетворить требования первой очереди.
Также средства получат 44,9% кредиторов третьей очереди. Средства появились после того, как была продана валюта, выросшая в цене.
Напомним, в 2021 году банк «Нейва» лишился лицензии Центробанка. На данный момент в отношении него проводится ликвидация.