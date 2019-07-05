В Екатеринбурге на «Иннопроме» обсудят идеи по развитию малого бизнеса

Специалисты регионального фонда поддержки предпринимательства на стенде Свердловской области проконсультируют предпринимателей по вопросам развития бизнеса и расскажут об инструментах поддержки малого предпринимательства. Особое внимание планируется уделить темам кооперации и экспорта. Центр поддержки экспорта примет участие в круглом столе по вопросам объединения экспортеров Среднего Урала.

На стенде Свердловской области все желающие смогут посетить семинар на тему «Требования экспортного контроля при осуществление внешнеэкономической деятельности». В завершении выставки гостей и участников ждет презентация лучших социальных проектов малого и среднего бизнеса. Среди них: детская школа безопасности, проект по трудоустройству инвалидов, животноводческая оленья ферма и другие.