В Екатеринбурге на «Иннопроме» обсудят идеи по развитию малого бизнеса
Во время выставки «Иннопром» предприниматели смогут получить консультации по развитию бизнеса, а также принять участие в различных дискуссиях с участием экспертов, сообщает правительство Свердловской области.
Специалисты регионального фонда поддержки предпринимательства на стенде Свердловской области проконсультируют предпринимателей по вопросам развития бизнеса и расскажут об инструментах поддержки малого предпринимательства. Особое внимание планируется уделить темам кооперации и экспорта. Центр поддержки экспорта примет участие в круглом столе по вопросам объединения экспортеров Среднего Урала.
На стенде Свердловской области все желающие смогут посетить семинар на тему «Требования экспортного контроля при осуществление внешнеэкономической деятельности». В завершении выставки гостей и участников ждет презентация лучших социальных проектов малого и среднего бизнеса. Среди них: детская школа безопасности, проект по трудоустройству инвалидов, животноводческая оленья ферма и другие.
Напомним, «Иннопром» пройдет в столице Урала с 8 по 11 июля.