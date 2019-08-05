Работодателей в России обяжут сообщать сотрудникам о выборе зарплатного банка
Сегодня, 09:06ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ФАС сообщили, что работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты, пишут «Известия».
В ФАС полагают, что эта мера позволит снизить риски давления на сотрудников и повлиять на конкуренцию в финансовом секторе. Кроме выбора банка, сотрудник сможет поменять банк по своему желанию.
Не исключено, что изменения будут обсуждаться уже осенью этого года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Изменения могут быть реализованы с помощью электронной анкеты, которая будет включать перечень банков.
Поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В Минтруде напомнили, что работник итак вправе поменять реквизиты для оплаты труда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей