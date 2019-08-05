Работодателей в России обяжут сообщать сотрудникам о выборе зарплатного банка

В ФАС полагают, что эта мера позволит снизить риски давления на сотрудников и повлиять на конкуренцию в финансовом секторе. Кроме выбора банка, сотрудник сможет поменять банк по своему желанию.

Не исключено, что изменения будут обсуждаться уже осенью этого года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Изменения могут быть реализованы с помощью электронной анкеты, которая будет включать перечень банков.