Бюджет ХК «Автомобилист» на сезон достиг двух миллиардов рублей
Сегодня, 13:11ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Как рассказал на пресс-конференции директор клуба Максим Рябков, бюджет хоккейной системы «Автомобилист» в текущем году составил два миллиарда рублей, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Зарплата команды составляет порядка 50% от данной суммы. Остальные деньги уходят на аренду льда, логистику и расходы по содержанию команды. Бюджет, по словам Рябкова, не очень отличается от суммы прошлого года.
Основной задачей команды является выход в финал плей-офф Кубка Гагарина. Президент клуба «Автомобилист» Андрей Козицын подчеркнул, что в новом сезоне надеется, что команда «привнесет в хоккей положительные эмоции».
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