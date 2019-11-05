Новый забор за 3,7 миллиона рублей установят у ДОУ «Звездочка» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:13ЭкономикаФото: pixabay.com
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Мэрия Нижнего Тагила на сайте госзакупок разместила аукцион по поиску подрядчика на установку нового ограждения у детского сада «Звездочка» № 50 по адресу улица Садовая, 42. Начальная цена контракта — 3,7 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести демонтаж старого ограждения, валку деревьев, выкорчевать пни, вывести демонтированный забор с применением грузовой техники. Затем — установить новое ограждение из металлических конструкций с калитками и въездными воротами, благоустроить территорию после завершения работ.
Подрядчик должен внести 10% от общей стоимости работ в качестве обеспечения исполнения контракта. Исполнитель будет определен 8 ноября. Приступить к выполнению работ он должен сразу после подписания контракта.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 27 детских садах Дзержинского района установят камеры видеонаблюдения. Цена контракта — 19 миллионов рублей.
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