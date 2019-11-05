Новый забор за 3,7 миллиона рублей установят у ДОУ «Звездочка» в Нижнем Тагиле

Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести демонтаж старого ограждения, валку деревьев, выкорчевать пни, вывести демонтированный забор с применением грузовой техники. Затем — установить новое ограждение из металлических конструкций с калитками и въездными воротами, благоустроить территорию после завершения работ.

Подрядчик должен внести 10% от общей стоимости работ в качестве обеспечения исполнения контракта. Исполнитель будет определен 8 ноября. Приступить к выполнению работ он должен сразу после подписания контракта.