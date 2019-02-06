Реабилитационный центр в Нижнем Тагиле купит машину стоимостью до 750 000 рублей

Реабилитационный центр в Нижнем Тагиле путем открытого электронного аукциона ищет подрядчика, готового поставить для нужд учреждения автомобиль марки Renault Logan Stepway или эквивалент. На это выделено 750 тысяч рублей.

Марка и модель автомобиля, как сообщили в центре, выбраны с учетом сочетания цены и качества.

Автомобиль покупается для нужд реабилитационного центра с учетом потребностей центра. Мы не привязаны именно к марке Renault, мы взяли этот автомобиль за основу, так как нас устраивает сочетание цены и качества. Рассмотреть мы готовы и иные предложения,пояснила редакции TagilCity.ru юрист реабилитационного центра Дзержинского района.