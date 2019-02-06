Реабилитационный центр в Нижнем Тагиле купит машину стоимостью до 750 000 рублей
ГАУ соцобслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района Нижнего Тагила» купит автомобиль стоимостью до 750 тысяч рублей.
Реабилитационный центр в Нижнем Тагиле путем открытого электронного аукциона ищет подрядчика, готового поставить для нужд учреждения автомобиль марки Renault Logan Stepway или эквивалент. На это выделено 750 тысяч рублей.
Марка и модель автомобиля, как сообщили в центре, выбраны с учетом сочетания цены и качества.
Автомобиль покупается для нужд реабилитационного центра с учетом потребностей центра. Мы не привязаны именно к марке Renault, мы взяли этот автомобиль за основу, так как нас устраивает сочетание цены и качества. Рассмотреть мы готовы и иные предложения,пояснила редакции TagilCity.ru юрист реабилитационного центра Дзержинского района.
По данным на 6 февраля 2019 года, у официального дилера автомобиль данной модели стоит от 622 тысяч рублей, в зависимости от комплектации и условий покупки.
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