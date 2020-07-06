УВЗ заплатит шесть миллионов рублей за поставку оборудования для учебного класса

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 июля 2020 года. Начальная стоимость договора составляет 6 212 000 рублей.

Согласно документации, исполнитель должен будет поставить два компьютера, два сенсорных монитора, ПО WinNC Fanuc 31i multiple (сетевая лицензия) (токарная + фрезерная), ПО WinNC HEIDENHAIN TNC 640 multiple (сетевая лицензия) (фрезерная), комплект учебных материалов, состоящий из восьми книг, тренажер — портативная панель управления станком в комплекте ПО ЕМСО Easy2control Programming station с электронным ключом, а также ПО Sinu Train for SINUMERIC Operate Multiuser license for Windows 7/8/1.10.

Кроме того, поставщик должен будет провести монтаж и наладку оборудования, а также предоставить гарантийное обслуживание на 36 месяцев.

Договор начнет действовать с момента подписания до декабря 2020 года.