УВЗ заплатит шесть миллионов рублей за поставку оборудования для учебного класса
АО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле объявило конкурс по поиску поставщика компьютерного оборудования для учебного класса. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 июля 2020 года. Начальная стоимость договора составляет 6 212 000 рублей.
Согласно документации, исполнитель должен будет поставить два компьютера, два сенсорных монитора, ПО WinNC Fanuc 31i multiple (сетевая лицензия) (токарная + фрезерная), ПО WinNC HEIDENHAIN TNC 640 multiple (сетевая лицензия) (фрезерная), комплект учебных материалов, состоящий из восьми книг, тренажер — портативная панель управления станком в комплекте ПО ЕМСО Easy2control Programming station с электронным ключом, а также ПО Sinu Train for SINUMERIC Operate Multiuser license for Windows 7/8/1.10.
Кроме того, поставщик должен будет провести монтаж и наладку оборудования, а также предоставить гарантийное обслуживание на 36 месяцев.
Договор начнет действовать с момента подписания до декабря 2020 года.
Ранее АО «РТ-пожарная безопасность» объявила поиски подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ систем автоматической пожарной сигнализации и тушения в цехах УВЗ. Начальная цена контракта составляет 17 миллионов рублей. Проведение работ планируется с целью предотвращения возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также в случаях, когда требуется срочная медицинская помощь.