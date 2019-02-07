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«Свеза Верхняя Синячиха» взыскала 3,5 млн рублей с «Лобвинского лесозавода»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Свеза Верхняя Синячиха» взыскала 3,5 млн рублей с «Лобвинского лесозавода»

Сегодня, 12:04ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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