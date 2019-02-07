«Свеза Верхняя Синячиха» взыскала 3,5 млн рублей с «Лобвинского лесозавода»

В Арбитражный суд Свердловской области обратилась «Свеза Верхняя Синячиха» с иском к ООО «Лобвинский лесозавод», деревоперерабатывающая компания попросила взыскать с лесозавода задолженность и неустойку за нарушение договора по поставке сырья.

Судом установлено, что по договору истцом произведена предварительная оплата товара на сумму в 3,5 млн рублей, что подтверждено платежным поручением. Таким образом, у ответчика возникли обязательства по исполнению договорных условий.

19 июня лесозавод осуществил поставку товара на сумму 826 тысяч, что подтверждено накладными. Оставшая часть товара на сумму в 2,6 млн рублей заказчику поставлена не была.

«Свеза Верхняя Синячиха» 16 января 2018 года обратилась к ООО «Лобвинский лесозавод» с требованием вернуть 2,6 млн рублей и проценты по неустойке. Однако ответ от исполнителя получен не был, что послужило основанием для обращения в суд.

Суд постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме и взыскать с «Лобвинского лесозавода» 3,5 млн рублей, в том числе 2,6 млн рублей задолженности, 649 тысяч рублей пени, а также госпошлину в размере 39 тысяч рублей.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, «Лобвинским лесозаводом» владеет Сергей Чураков, чистая прибыль предприятия в 2017 году составила минус 5,7 млн рублей.