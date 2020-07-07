Евгений Куйвашев заявил о возможном проведении «Иннопрома» за рубежом
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что разрабатывается вопрос о проведении выставки «Иннопром», которая ежегодно проходила в Екатеринбурге — за границей, сообщает департамент информационной политики региона.
О планах по расширению формата проведения промышленной выставки губернатор рассказал 7 июля во время открытия дискуссии «Марафон столиц» на полях марафона INNOPROM ONLINE.
Международный промышленный марафон представляет собой одно из главных мероприятий проекта «INNOPROM ONLINE — индустрия в эпоху digital». Он стал заменой традиционной выставке из-за пандемии коронавируса.
Куйвашев отметил, что это ключевая площадка, позволяющая продвигать инвестиционный, промышленный и экспортный потенциал региона на российском и международном уровне. За 10 лет проведения выставки в Екатеринбурге было подписано больше 370 соглашений на сумму порядка 500 миллиардов рублей.
Кроме того, губернатор поделился планами по расширению территории влияния выставки. Так, к примеру, планируется открыть представительства за границей. Рассматривается дополнительная возможность проведения цикла из четырех выставок в год — одной в России, а остальных за рубежом.