192 тыс. выделены на сенсорную комнату для нижнетагильского реабилитационного центра

Способ размещения закупки – запрос котировок. Все заявки будут рассмотрены до 16 августа.

Изделие должно представлять собой сенсорный навесной комплекс со специальным программным обеспечением и встроенным компьютером для работы специалиста с детьми дошкольного возраста. Размер экрана компьютера – не менее 19 дюймов. Дизайн рисунков и текстур должен быть выполнен по согласованию с заказчиком. Текстуры и изображения должны быть напечатаны напрямую на поверхности и покрыты защитным прозрачным лаком.

Для работы в комплексе должен быть предустановлен и активирован офисный пакет программ, способный корректно открывать и редактировать файлы в форматах: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, jpg, а также установлена программа для скачивания игр с безопасным контентом.

Кроме того, в сенсорном комплексе должны быть активированы не менее пяти учебных игр и занятий для работы с дошкольниками: для изучения математики, английского языка, основ ПДД и дорожных знаков, для изучения истории, географии, химии, биологии, астрономии и специальная программная среда для работы с детьми с речевыми нарушениями.