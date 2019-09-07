Минфин России рассказал о новой пенсионной концепции

Минфин России разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА «Новости».
Новый документ имеет название «О гарантированном пенсионном продукте». После общественных обсуждений проект планируется внести в правительство.
Основными чертами документа эксперты называют добровольный порядок присоединения россиян к системе. Государство гарантирует гражданам сохранности накоплений, счета для пенсионных накоплений должен открывать центральный администратор.
В Минфине подчеркнули, что закон внедряется для того, чтобы государство могло дать гарантию гражданам по сохранению их накоплений. Также предполагается, что система создаст стимул для самостоятельного формирования накоплений, а также развития корпоративных программ.
Ранее была разработана концепция, согласно которой пенсионные накопления приравнивались к собственности граждан. Система называлась концепцией индивидуального пенсионного капитала (ИПК).